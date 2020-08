FRESNO, Calif. (KSEE) — Viernes 28 de agosto, cerrando la semana con las notas más importantes del Valle Central.

Gobernador de California revela nuevas métricas de reapertura

Funcionarios de salud del condado de Merced ordenan cierre de fábrica Foster Farms tras brote de casos de COVID-19

Sospechoso del secuestró de una niña de Clovis en el 2016 es arrestado en México

