SAN DIEGO, Calif. (KSWB) — Just ahead of the holidays, convenience store chain Circle K is giving back by offering a limited time discount on fuel for California drivers at select locations.

Customers across the Golden State can get 40 cents off per gallon of gas from 4-7 p.m. on Thursday, Dec. 14. The price on the pump will reflect the discounted price during that timeframe.

Circle K is calling it a “Fuel Day Pop-up.” The discount event is also offering 50% off on car washes for the entire day.

“In the spirit of the holiday season, we’re very pleased to have a ‘Fuel Day Pop-up’ to make it a little easier to navigate through festivities, shopping and travel,” said George Wilkins, Vice President of Operations for the Circle K West Coast Business Unit. “With these exclusive savings and our commitment to adding great value, we hope to make this season extra special and joyous for our customers.” 

California drivers can find their nearest participating location using the convenience store chain’s Store Locator. A representative with the company said participating locations include stores in San Diego, Los Angeles, San Francisco, Sacramento, San Bernardino, and more.

Here’s a full list Circle K locations that will be participating throughout California:

112 LOMBARD RDAMERICAN CANYONCA
11724 AIR EXPRESSWAU BLVDADELANTOCA
2601 W MAIN STALHAMBRACA
23431 ALISO CREEK RD.ALISO VIEJOCA
400 N LAKEVIEW AVEANAHEIMCA
741 S WEIR CANYON RDANAHEIMCA
56621 STATE HWY 371ANZACA
18465 US HWY 18APPLE VALLEYCA
6930 MORRO RDATASCADEROCA
4381 EL CAMINO REALATASCADEROCA
1021 SHAFFER RDATWATERCA
428 SKYLINE BLVDAVENALCA
5634 STINE RDBAKERSFIELDCA
5600 AUBURN STBAKERSFIELDCA
1030 OAK STBAKERSFIELDCA
500 RIMROCK RDBARSTOWCA
1501 E MAIN STBARSTOWCA
540 W BIG BEAR BLVDBIG BEAR CITYCA
131 WEST MAIN STREETCALIPATRIACA
5809 MANZANITA AVECARMICHAELCA
22240 AVALON BLVDCARSONCA
68990 RAMON RDCATHEDRAL CITYCA
12895 MOUNTAIN AVECHINOCA
4008 GRAND AVECHINOCA
4200 CHINO HILLS PKWYCHINO HILLSCA
15960 LOS SERRANOS COUNTRY CLUBCHINO HILLSCA
14220 CHINO HILLS PKWYCHINO HILLSCA
60 BROADWAYCHULA VISTACA
98 BONITA RDCHULA VISTACA
2210 OTAY LAKES RDCHULA VISTACA
7796 SUNRISE BLVDCITRUS HEIGHTSCA
13120 MAGNOLIA AVECORONACA
304 S MAIN STCORONACA
1905 FOOTHILL PKYCORONACA
8590 CAJALCO RD.CORONACA
431 N MCKINLEY STCORONACA
3470 FAIRVIEW RDCOSTA MESACA
3006 HARBOR BLVDCOSTA MESACA
731 N GRAND AVENUECOVINACA
33571 DEL OBISPO STDANA POINTCA
1930 LAKE BLVDDAVISCA
2750 VIA DE LA VALLEDEL MARCA
504 N DIAMOND BAR BLVDDIAMOND BARCA
2549 BLOSSOMDOS PALOSCA
2903 JAMACHA RDEL CAJONCA
1999 WEST ADAMS AVEEL CENTROCA
765 N SEPULVEDA BLVDEL SEGUNDOCA
26746 N. CENTRE CITY PKYESCONDIDOCA
1161 E VALLEY PKWYESCONDIDOCA
4730 HWY 76FALLBROOKCA
14906 VALLEY BLVD.FONTANACA
16900 FOOTHILL BLVDFONTANACA
27252 PORTOLA PKWYFOOTHILL RANCHCA
9024 WARNER AVEFOUNTAIN VALLEYCA
1234 N PEACH AVEFRESNOCA
247 E OLIVE AVEFRESNOCA
15312 S VERMONT AVEGARDENACA
2010 S HACIENDA BLVDHACIENDA HEIGHTSCA
1665 W HANFORD-ARMONA RDHANFORDCA
1150 W PACIFIC COAST HWYHARBOR CITYCA
900 SEPULVEDA BLVDHARBOR CITYCA
4852 W. FLORIDA HEMETCA
8197 I STHESPERIACA
17222 PACIFIC COAST HWYHUNTINGTON BEACHCA
43955 CLINTON STINDIOCA
82061 AVENUE 42INDIOCA
79985 HWY 111INDIOCA
5793 ALTON PKWYIRVINECA
3765 ALTON PKWYIRVINECA
14493 CULVER DRIRVINECA
8190 MISSION BLVDJURUPA VALLEYCA
6105 CLAYJURUPA VALLEYCA
5804 MISSION BLVDJURUPA VALLEYCA
10597 JURUPA RDJURUPA VALLEYCA
78364 HWY 111LA QUINTACA
27702 CROWN VALLEY PKWY STE HLADERA RANCHCA
25491 ALICIA PARKWAYLAGUNA HILLSCA
27430 ALICIA PKWYLAGUNA NIGUELCA
17671 GRAND AVELAKE ELSINORECA
31601 Riverside DriveLAKE ELSINORECA
29300 CENTRAL AVELAKE ELSINORECA
31702 MISSION TRLLAKE ELSINORECA
22381 EL TORO RDLAKE FORESTCA
2626 DEL AMO BLVDLAKWOODCA
108 EAST AVE K LANCASTERCA
2343 W AVE JLANCASTERCA
1421 E OCEAN AVELOMPOCCA
1400 N H STLOMPOCCA
5871 E SPRING STLONG BEACHCA
6401 E PACIFIC COAST HWYLONG BEACHCA
1990 E WARDLOW BLVDLONG BEACHCA
5553 WHITE OAK AVELOS ANGELESCA
524 W ADAMS BLVDLOS ANGELESCA
1704 E PACHECOLOS BANOSCA
410 N. MERCY SPRINGS RDLOS BANOSCA
1865 MANHATTAN BEACH BLVDMANHATTAN BEACHCA
2097 MENTONE BLVDMENTONECA
26052 MARGUERITE PKWYMISSION VIEJOCA
1640 N. CARPENTER RDMODESTOCA
2114 VERDUGO BLVDMONTROSECA
13261 PERRIS BLVDMORENO VALLEYCA
24051 JOHN F KENNEDY DRMORENO VALLEYCA
12625 FREDERICK ST STE QMORENO VALLEYCA
49594 29 PALMS HWYMORONGO VALLEYCA
39850 LOS ALAMOS RDMURRIETACA
1990 COLLEGE BLVDOCEANSIDECA
3361 MISSION AVEOCEANSIDECA
11408 N VENTURA AVEOJAICA
2504 E CHAPMAN AVEORANGECA
2200 N ROSE AVEOXNARDCA
490 S VICTORIA AVEOXNARDCA
78005 COUNTRY CLUB DRPALM DESERTCA
75000 GERALD FORD DRPALM DESERTCA
3851 E PALMDALE BLVDPALMDALECA
520 W RANCHO VISTA BLVDPALMDALECA
16408 ORANGE AVEPARAMOUNTCA
392 N LAKE AVEPASADENACA
3150 CASE RD BLDG IPERRISCA
3995 N PERRIS BLVDPERRISCA
1675 N PERRIS BLVDPERRISCA
8451 SLAUSON AVEPICO RIVERACA
101 E Holt RdPOMONACA
14863 POMERADO RDPOWAYCA
704 MAIN STRAMONACA
6539 MILLIKEN AVERANCHO CUCAMONGACA
10550 TOWN CENTER DRRANCHO CUCAMONGACA
31521 SANTA MARGARITA PKWYRANCHO SANTA MARGARITACA
1598 N ORANGE ST,REDLANDSCA
765 W REDLANDS BLVDREDLANDSCA
1325 BROOKSIDE AVEREDLANDSCA
18965 VAN BUREN BLVDRIVERSIDECA
3480 MADISON STRIVERSIDECA
8609 GARVEY AVEROSEMEADCA
5555 HEMLOCKSACRAMENTOCA
1593 N SANBORN RDSALINASCA
600 AVENIDA PICOSAN CLEMENTECA
901 AVENIDA PICOSAN CLEMENTECA
13007 CAMINO DEL SURSAN DIEGOCA
4360 GENESEE AVESAN DIEGOCA
10520 CAMINO RUIZSAN DIEGOCA
9370 PASEO MONTALBANSAN DIEGOCA
11898 RANCHO BERNARDO RDSAN DIEGOCA
10555 SCRIPPS POWAY PKWYSAN DIEGOCA
12849 RANCHO PENASQUITOS BLVDSAN DIEGOCA
1450 S. SANDERSON AVESAN JACINTOCA
21998 COLORADO RDSAN JOAQUINCA
981 FRANCISCO BLVDSAN RAFAELCA
24010 COPPER HILL DRSANTA CLARITACA
18755 VIA PRINCESSASANTA CLARITACA
27706 MCBEAN PKWYSANTA CLARITACA
765 W HARVARD BLVDSANTA PAULACA
9750 N MAGNOLIA AVESANTEECA
2790 WHITSON RDSELMACA
29955 HAUN RDSUN CITYCA
302 E TEHACHAPI BLVDTEHACHAPICA
44520 BEDFORD CTTEMECULACA
29500 RANCHO CALIFORNIA RDTEMECULACA
33165 TEMECULA PKWYTEMECULACA
73010 RAMON RDTHOUSAND PALMSCA
3328 West Carson StTORRANCECA
1600 W MAIN STTURLOCKCA
5687 ADOBE RDTWENTYNINE PALMSCA
73-943 29 PALMS HWYTWENTYNINE PALMSCA
411 S MOUNTAIN AVEUPLANDCA
14511 PALMDALE RDVICTORVILLECA
15289 NISQUALLI ROADVICTORVILLECA
15825 MOJAVE DRIVEVICTORVILLECA
795 SHADOW RIDGE DRVISTACA
1395 PALM AVEWASCOCA
201 S AZUSA AVEWEST COVINACA
13441 BEACH BLVDWESTMINSTERCA
123 E MAIN STWESTMORLANDCA
21440 YORBA LINDA BLVDYORBA LINDACA
1263 FRANKLIN AVEYUBA CITYCA
31429 YUCAIPA BLVDYUCAIPACA
6940 OLD WOMAN SPRGS RDYUCCA VALLEYCA

Happy “Fuel Day,” Californians..